Ізраїль та ХАМАС домовилися про обмін полоненими: прем’єр озвучив подальшу долю Гази

В Ізраїлі не хочуть, щоб сектор Газа в майбутньому становив небезпеку

Ізраїльська армія готова на обмін заручниками із бойовиками ХАМАС. Йдеться про 100 ізраїльтян, яких захопили в полон 7 жовтня та утримують у секторі Газа.

Про це повідомляє "Аль-Арабія" та Al Hadath з посиланням на власні джерела. А у ЦАХАЛ повідомили, що обмін відбудеться у форматі 1:1, передає Олександр Нєвзоров.

Так, влада Ізраїлю та очільники ХАМАС прийшли до угоди про гуманітарний обмін. Ізраїль готовий звільнити 100 палестинських жінок-в’язнів та дітей в обмін на таку ж кількість жінок та дітей, яких утримують бойовики ХАМАС у своїх в’язницях.

За даними ЗМІ, влада Ізраїлю була згодна на обмін полоненими тільки в тому випадку, якщо кількість заручників ХАМАС буде "досить великою". Наразі відомо, що бойовики утримують у полоні 240 заручників, захоплених під час атаки на Ізраїль.

Тим часом в Ізраїлі заявили, що після ліквідації ХАМАС мають намір встановити повний контроль над сферою безпеки в секторі Газа і провести демілітаризацію. Про це заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel. За його словами, це потрібно для того, щоб надалі сектор Газа не становив загрози для Ізраїлю.

Нагадаємо, що у полоні у бойовиків ХАМАС загинула громадянка Німеччини Шані Лук. Дівчина стала найвідомішою бранкою, а відео з жорстоким поводженням з нею розійшлося мережею. Також відомо, що посередникам вдалося звільнити лише чотирьох заручників: двох американців 20 жовтня та двох ізраїльтян 23 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія Ізраїлю дійшла до "серця" Гази. Лідер ХАМАС Яхья Сінвар ховається у бункері під землею.