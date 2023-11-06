У війні Ізраїля з ХАМАС загинула рекордна кількість співробітників ООН

За останній місяць на Близькому Сході загинуло більше співробітників ООН, ніж під час будь-якого іншого конфлікту

З початку війни між палестинським ХАМАС та Ізраїлем загинули 88 співробітників Близькосхідного агентства ООН допомоги палестинським біженцям (UNRWA). В організації заявили, що це — рекордне число.

Про це йдеться у спільній заяві керівників усіх основних агентств ООН. Вони також закликають сторони припинити вогонь, а ХАМАС - звільнити заручників.

В заяві наголошується, що 88 загиблих співробітників — є "найбільшою кількістю смертельних випадків Організації Об’єднаних Націй, коли-небудь зареєстрованих під час одного конфлікту".

Також повідомляється, що організація звернулась до ХАМАС, з вимогою звільнити заручників, яких він викрав з Ізраїлю.

Окрім того, представники ООН у своїй заяві висловили обурення кількістю загиблих серед цивільного населення в Газі. Там закликали сторони конфлікту до "негайного гуманітарного припинення вогню".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ізраїльські військові виявили ракетні установки ХАМАС поруч з дитячим майданчиком та басейном.