Наземна операція в Газі: ХАМАС використовує дитячі майданчики для пуску ракет (фото)

Це ще один доказ того, що ХАМАС використовує цивільних як щит

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що ізраїльські сухопутні війська, які діють на півночі Сектора Газа, виявили ракетні установки ХАМАС у безпосередній близькості від басейну та дитячого майданчика. Відповідні фото публікує ЦАХАЛ.

Також Ізраїль зазначає, що військові виявляють позиції ракетних пусків під час спроб розкрити та знищити інфраструктуру ХАМАС. Про це пише The Times of Israel.

Війська 551-ї бригади знайшли чотири підземні пускові установки приблизно за п’ять метрів від дитячого басейну та приблизно за 30 метрів від житлових будинків на півночі Сектора Газа.

Ракетні установки ХАМАС на дитячому майданчику та парку розваг на півночі сектора Газа

Інший ролик показує, як військовослужбовці 401-ї бригади розташовують кілька гранатометів на території дитячого майданчика та парку розваг.

"Це ще один доказ того, що терористична організація ХАМАС постійно використовує цивільне населення як живий щит для терористичних цілей", — йдеться в заяві ЦАХАЛУ.

Останні події війни Ізраїлю та ХАМАСу

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив раніше неоголошений візит на Західний берег, де зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

ЦАХАЛ заявив, що вдарив по більш як 2500 цілях ХАМАСу у секторі Гази.

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Речник терористичної організації ХАМАС Хазем Касем назвав "нацистським" висловлювання міністра національної спадщини Ізраїлю Аміхая Еліягу (Оцма йегудіт), який заявив про можливість застосування ядерної зброї проти бойовиків у секторі Гази.

МЗС Ізраїлю дало дипломатичним представництвам за кордоном вказівку ознайомити парламентаріїв, міністрів та журналістів у країнах перебування з документальним фільмом про звірства, скоєні 7 жовтня бойовиками ХАМАСу у Негеві.

Нагадаємо, що, як повідомляв "Телеграф", Армія оборони Ізраїлю захопила один з оперативних штабів ХАМАС у Джабалії у секторі Гази.