МОК не вважає Ізраїль країною-агресором, на відміну від росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі військового конфлікту у секторі Газа зробив заяву.

МОК у цій ситуації вважає, що спортсмени не можуть відповідати за свої уряди. Це твердження викликало істерику у представника МЗС рф Марії Захарової, передає "Спорт-Експрес". Вона вимагає повернути росію на міжнародну спортивну арену, інакше "це буде чистим нацизмом".

"Якщо МОК вважає дискримінацію спортсменів за національною ознакою неприпустимою, а також рішуче протестує проти колективної відповідальності та покарання спортсменів за те, що вони не робили, то він зобов’язаний відновити російських атлетів у всіх змаганнях.

Інакше це вже чистий нацизм”, — сказала Захарова.

На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято. Водночас у росії активно готуються проводити альтернативні Олімпіади, зокрема Ігри дружби, куди цинічно пообіцяли запросити Україну.