"Ніколи не станемо на коліна": в рф заговорили про свою велич після стусану від МОК

Російський чиновник назвав свою державу "не банановою республікою"

рф продовжить процес інтеграції футбольних клубів з окупованих територій України, попри можливі санкції з боку УЄФА та ФІФА.

Про це заявив заступник міністра спорту росії Одес Байсултанов, передає "Матч ТВ". Чиновник розповів, що росія є "великою країною", а тому міжнародні футбольні організації не можуть вказувати їй, що робити.

"Ми – не бананова республіка, а одна з найбільших держав цього світу. Зі своєю конституцією, зі своїм законом. І ми не є філією УЄФА, ФІФА чи когось ще. Ми повинні працювати, виходячи з конституційних прав наших громадян.

росія завжди намагається вирішити все мирно, але, на жаль, там це починають сприймати як слабкість. А росія – не слабка, вона ніколи не стане на коліна. Ми повинні ще жорсткіше захищати права наших спортсменів, тому всі ці дії абсолютно виправдані", – сказав Байсултанов.

У мережі розкритикували заяву урядовця. Користувачі наголосили, що велич держави вимірюється добробутом народу.

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Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у жовтні усунув Олімпійський комітет росії (ОКР) до подальшого повідомлення через включення до складу організації територій України (Донецька область, Луганська область, Запорізька область та Херсонська область). У рф хочуть позиватися до МОК. До речі, нещодавно МОК рішуче відповів на випад президента рф володимира путіна.