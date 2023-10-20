"Никогда не встанем на колени": в рф заговорили о своем величии после пинка от МОК

Российский чиновник назвал свое государство "не банановой республикой"

рф продолжит процесс интеграции футбольных клубов из оккупированных территорий Украины, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

Об этом заявил заместитель министра спорта рф Одес Байсултанов, передает "Матч ТВ". Чиновник рассказал, что рф является "великой страной", а потому международные футбольные организации не могут указывать ей, что делать.

"Мы – не банановая республика, а одно из самых великих государств этого мира. Со своей конституцией, со своим законом. И мы не являемся филиалом УЕФА, ФИФА или кого‑то еще. Мы должны работать, исходя из конституционных прав наших граждан.

россия всегда старается решить все мирно, но, к сожалению, там это начинают воспринимать как слабость. А россия – не слабая, она никогда не встанет на колени. Мы должны еще жестче защищать права наших спортсменов, поэтому все названые действия абсолютно оправданны", – сказал Байсултанов.

В сети раскритиковали заявление чиновника. Пользователи отметили, что величие государства измеряется благосостоянием народа.

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Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре отстранил Олимпийский комитет россии (ОКР) до дальнейшего уведомления из‑за включения в состав организации территорий Украины (Донецкая область, Луганская область, Запорожская область и Херсонской область). В рф хотят судиться с МОК. К слову, недавно МОК решительно ответил на выпад президента рф владимира путина.