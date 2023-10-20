Магучих без бюстгальтера оказалась на обложке Vogue (фото)
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Украинская спортсменка порадовала болельщиков откровенным нарядом
Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после блестящего сезона попала на обложку журнала Vogue.
Об этом сообщает пресс-служба украинского журнала на своем официальном сайте. Вместе с прыгуньей в высоту на обложку осеннего выпуска Vogue попали первая ракетка Украины Элина Свитолина и знаменитая саблистка Ольга Харлан.
Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом "Воля к победе". В этом есть двойной смысл — впервые в истории журнала редакция посвятила три печатных обложки трем профессиональным спортсменкам.
Примечательно, что Свитолина и Харлан снялись для журнала в более скромных нарядах, нежели Магучих. Ярослава подобрала горячий образ — спортсменка предстала перед объективами камер в коротких "шортах" и в кожаной куртке на голое тело.
Напомним, в 2023 году Магучих стала первой украинкой за последние 10 лет, которая победила на чемпионате мира по легкой атлетике. Кроме того, Ярослава завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в помещении.