Магучих без бюстгальтера оказалась на обложке Vogue (фото)

Украинская спортсменка порадовала болельщиков откровенным нарядом

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после блестящего сезона попала на обложку журнала Vogue.

Об этом сообщает пресс-служба украинского журнала на своем официальном сайте. Вместе с прыгуньей в высоту на обложку осеннего выпуска Vogue попали первая ракетка Украины Элина Свитолина и знаменитая саблистка Ольга Харлан.

Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом "Воля к победе". В этом есть двойной смысл — впервые в истории журнала редакция посвятила три печатных обложки трем профессиональным спортсменкам.

Примечательно, что Свитолина и Харлан снялись для журнала в более скромных нарядах, нежели Магучих. Ярослава подобрала горячий образ — спортсменка предстала перед объективами камер в коротких "шортах" и в кожаной куртке на голое тело.

Горячий образ Ярославы Магучих

Элина Свитолина на съемках одела белый лонгслив и кожаную юбку

Ольга Харлан выбрала для фотосъемки черное платье

Напомним, в 2023 году Магучих стала первой украинкой за последние 10 лет, которая победила на чемпионате мира по легкой атлетике. Кроме того, Ярослава завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в помещении.