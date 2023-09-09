Украинка Магучих творит историю в прыжках в высоту (видео)
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Украинка блестяще выступает на международной арене
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков в высоту с показателем более 2 метров. Накануне украинка победила на чемпионате мира и квалифицировалась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги.
Ярослава победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия) с результатом 2,00 м. Таким образом, Магучих поднялась в рейтинге лучших спортсменок по количеству прыжков с показателем более 2 метров, сообщает "Суспільне Спорт".
На счету украинки 41 прыжок с таким результатом. По этому показателю она занимает 9-е место и остается единственной спортсменкой, продолжающей международную карьеру. Отметим, россиянка Мария Ласицкене отстранена от международных соревнований.
Топ-10 лучших прыжков в истории с результатом 2+ метра:
- Стефка Костадинова (Болгария) – 195
- Бланка Влашич (Хорватия) – 166
- Мария Ласицкене (россия) – 95
- Кайса Бергквист (Швеция) – 70
- Гайке Генкель (Германия) – 64
- Анна Чичерова (россия) – 62
- Инга Бабакова (Украина) – 55
- Елена Слесаренко (россия) – 44
- Ярослава Магучих (Украина) – 41
- Ариан Фридрих (Германия) – 40
Напомним, 16-17 сентября Магучих будет соревноваться в Суперфинале "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Украинка квалифицировалась туда благодаря победе в китайском Сямыне.
Ранее сообщалось, что Ярослава пропустила крупный турнир из-за необычной причины.