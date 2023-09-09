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Українка Магучіх творить історію у стрибках у висоту (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ярослава Магучіх Новина оновлена 09 вересня 2023, 12:48
Ярослава Магучіх. Фото Getty Images

Українка блискуче виступає на міжнародній арені

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії за кількістю стрибків у висоту із показником понад 2 метри. Напередодні українка перемогла на чемпіонаті світу та кваліфікувалася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги.

Ярослава перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі (Бельгія) з результатом 2,00 м. Таким чином, Магучіх піднялася в рейтингу найкращих спортсменок за кількістю стрибків із показником понад 2 метри, повідомляє "Суспільне Спорт".

На рахунку українки 41 стрибок із таким результатом. За цим показником вона посідає 9-е місце і залишається єдиною спортсменкою, яка продовжує міжнародну кар’єру. Зазначимо, росіянку Марію Ласіцкене відсторонено від міжнародних змагань.

Топ-10 найкращих стрибків в історії з результатом 2+ метри:

  1. Стефка Костадінова (Болгарія) – 195
  2. Бланка Влашич (Хорватія) – 166
  3. Марія Ласіцкене (росія) – 95
  4. Кайса Бергквіст (Швеція) – 70
  5. Гайке Генкель (Німеччина) – 64
  6. Анна Чичерова (росія) – 62
  7. Інга Бабакова (Україна) – 55
  8. Олена Слєсаренко (росія) – 44
  9. Ярослава Магучіх (Україна) – 41
  10. Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40
Золотий стрибок Магучих у Брюсселі

Нагадаємо, 16-17 вересня Магучіх змагатиметься у Суперфіналі "Діамантової ліги" в американському Юджині. Українка кваліфікувалася туди завдяки перемозі у китайському Сямені.

Раніше повідомлялося, що Ярослава пропустила великий турнір через незвичайну причину.

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#Легка атлетика #Ярослава Магучіх