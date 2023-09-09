Українка Магучіх творить історію у стрибках у висоту (відео)
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Українка блискуче виступає на міжнародній арені
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії за кількістю стрибків у висоту із показником понад 2 метри. Напередодні українка перемогла на чемпіонаті світу та кваліфікувалася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги.
Ярослава перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі (Бельгія) з результатом 2,00 м. Таким чином, Магучіх піднялася в рейтингу найкращих спортсменок за кількістю стрибків із показником понад 2 метри, повідомляє "Суспільне Спорт".
На рахунку українки 41 стрибок із таким результатом. За цим показником вона посідає 9-е місце і залишається єдиною спортсменкою, яка продовжує міжнародну кар’єру. Зазначимо, росіянку Марію Ласіцкене відсторонено від міжнародних змагань.
Топ-10 найкращих стрибків в історії з результатом 2+ метри:
- Стефка Костадінова (Болгарія) – 195
- Бланка Влашич (Хорватія) – 166
- Марія Ласіцкене (росія) – 95
- Кайса Бергквіст (Швеція) – 70
- Гайке Генкель (Німеччина) – 64
- Анна Чичерова (росія) – 62
- Інга Бабакова (Україна) – 55
- Олена Слєсаренко (росія) – 44
- Ярослава Магучіх (Україна) – 41
- Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40
Нагадаємо, 16-17 вересня Магучіх змагатиметься у Суперфіналі "Діамантової ліги" в американському Юджині. Українка кваліфікувалася туди завдяки перемозі у китайському Сямені.
Раніше повідомлялося, що Ярослава пропустила великий турнір через незвичайну причину.