Українка Магучіх творить історію у стрибках у висоту (відео)

Українка блискуче виступає на міжнародній арені

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії за кількістю стрибків у висоту із показником понад 2 метри. Напередодні українка перемогла на чемпіонаті світу та кваліфікувалася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги.

Ярослава перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі (Бельгія) з результатом 2,00 м. Таким чином, Магучіх піднялася в рейтингу найкращих спортсменок за кількістю стрибків із показником понад 2 метри, повідомляє "Суспільне Спорт".

На рахунку українки 41 стрибок із таким результатом. За цим показником вона посідає 9-е місце і залишається єдиною спортсменкою, яка продовжує міжнародну кар’єру. Зазначимо, росіянку Марію Ласіцкене відсторонено від міжнародних змагань.

Топ-10 найкращих стрибків в історії з результатом 2+ метри:

Стефка Костадінова (Болгарія) – 195 Бланка Влашич (Хорватія) – 166 Марія Ласіцкене (росія) – 95 Кайса Бергквіст (Швеція) – 70 Гайке Генкель (Німеччина) – 64 Анна Чичерова (росія) – 62 Інга Бабакова (Україна) – 55 Олена Слєсаренко (росія) – 44 Ярослава Магучіх (Україна) – 41 Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40

Золотий стрибок Магучих у Брюсселі

Нагадаємо, 16-17 вересня Магучіх змагатиметься у Суперфіналі "Діамантової ліги" в американському Юджині. Українка кваліфікувалася туди завдяки перемозі у китайському Сямені.

Раніше повідомлялося, що Ярослава пропустила великий турнір через незвичайну причину.