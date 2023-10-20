Магучіх без бюстгальтера опинилась на обкладинці Vogue (фото)

Українська спортсменка порадувала вболівальників відвертим вбранням

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після блискучого сезону потрапила на обкладинку журналу Vogue.

Про це повідомляє пресслужба українського журналу на своєму офіційному сайті. Разом зі стрибункою у висоту на обкладинку осіннього випуску Vogue потрапили перша ракетка України Еліна Світоліна та знаменита шаблістка Ольга Харлан.

Осіннє друковане видання Vogue Ukraine Edition виходить із життєствердним гаслом "Воля до перемоги". У цьому є подвійний сенс — вперше в історії журналу редакція присвятила три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам.

Примітно, що Світоліна і Харлан знялися для журналу в скромнішому вбранні, ніж Магучіх. Ярослава підібрала гарячий образ — спортсменка постала перед об’єктивами камер у коротких "шортах" та у шкіряній куртці на голе тіло.

Гарячий образ Ярослави Магучіх

Еліна Світоліна на зйомках одягла білий лонгслів та шкіряну спідницю

Ольга Харлан вибрала для фотозйомки чорну сукню

Нагадаємо, у 2023 році Магучіх стала першою українкою за останні 10 років, яка перемогла на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Крім того, Ярослава здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні.