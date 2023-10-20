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Магучіх без бюстгальтера опинилась на обкладинці Vogue (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ярослава Магучіх Новина оновлена 20 жовтня 2023, 13:32
Ярослава Магучіх. Фото instagram.com/rosya_dp

Українська спортсменка порадувала вболівальників відвертим вбранням

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після блискучого сезону потрапила на обкладинку журналу Vogue.

Про це повідомляє пресслужба українського журналу на своєму офіційному сайті. Разом зі стрибункою у висоту на обкладинку осіннього випуску Vogue потрапили перша ракетка України Еліна Світоліна та знаменита шаблістка Ольга Харлан.

Осіннє друковане видання Vogue Ukraine Edition виходить із життєствердним гаслом "Воля до перемоги". У цьому є подвійний сенс — вперше в історії журналу редакція присвятила три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам.

Примітно, що Світоліна і Харлан знялися для журналу в скромнішому вбранні, ніж Магучіх. Ярослава підібрала гарячий образ — спортсменка постала перед об’єктивами камер у коротких "шортах" та у шкіряній куртці на голе тіло.

Ярослава Магучіх знялася для журналу Vogue
Гарячий образ Ярослави Магучіх
Еліна Світоліна знялася для журналу Vogue
Еліна Світоліна на зйомках одягла білий лонгслів та шкіряну спідницю
Ольга Харлан знялася для журналу Vogue
Ольга Харлан вибрала для фотозйомки чорну сукню

Нагадаємо, у 2023 році Магучіх стала першою українкою за останні 10 років, яка перемогла на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Крім того, Ярослава здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки в довжину #Ярослава Магучіх