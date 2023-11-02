"Чистый нацизм": решение МОК по Израилю вызвало истерику у Захаровой

МОК не считает Израиль страной-агрессором, в отличие от рф

Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне военного конфликта в секторе Газа выступил с заявлением.

МОК в данной ситуации считает, что спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства. Это утверждение вызвало истерику у представителя МИД рф Марии Захаровой, передает "СЭ". Она требует вернуть рф на международную спортивную арену, иначе "это будет чистым нацизмом".

"Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях.

Иначе это уже чистый нацизм", — сказала Захарова.

На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм в Париже пока не принято. В то же время в рф активно готовятся проводить альтернативные Олимпиады, в частности Игры дружбы, куда цинично пообещали пригласить Украину.