Наземная операция в Газе: ХАМАС использует детские площадки для пуска ракет (фото)

Это еще одно доказательство того, что ХАМАС использует гражданских как щит

Армия обороны Израиля сообщает, что действующие на севере Сектора Газа израильские сухопутные войска обнаружили ракетные установки ХАМАС в непосредственной близости от бассейна и детской площадки. Соответствующие фото публикует ЦАХАЛ.

Израиль также отмечает, что военные обнаруживают позиции ракетных пусков при попытках раскрыть и уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel.

Войска 551-й бригады нашли четыре подземные пусковые установки примерно в пяти метрах от детского бассейна и примерно в 30 метрах от жилых домов на севере Сектора Газа.

Ракетные установки ХАМАС на детской площадке и в парке развлечений на севере сектора Газа

Другой ролик показывает, как военнослужащие 401-й бригады размещают несколько гранатометов на территории детской площадки и парка развлечений.

"Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС постоянно использует гражданское население как живой щит для террористических целей", — говорится в заявлении ЦАХАЛА.

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Напомним, что, как сообщал Телеграф, Армия обороны Израиля захватила один из оперативных штабов ХАМАС в Джабалии в секторе Газа.