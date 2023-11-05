Наземная операция в Газе: ХАМАС использует детские площадки для пуска ракет (фото)
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Это еще одно доказательство того, что ХАМАС использует гражданских как щит
Армия обороны Израиля сообщает, что действующие на севере Сектора Газа израильские сухопутные войска обнаружили ракетные установки ХАМАС в непосредственной близости от бассейна и детской площадки. Соответствующие фото публикует ЦАХАЛ.
Израиль также отмечает, что военные обнаруживают позиции ракетных пусков при попытках раскрыть и уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel.
Войска 551-й бригады нашли четыре подземные пусковые установки примерно в пяти метрах от детского бассейна и примерно в 30 метрах от жилых домов на севере Сектора Газа.
Другой ролик показывает, как военнослужащие 401-й бригады размещают несколько гранатометов на территории детской площадки и парка развлечений.
"Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС постоянно использует гражданское население как живой щит для террористических целей", — говорится в заявлении ЦАХАЛА.
Последние события войны Израиля и ХАМАСа
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Напомним, что, как сообщал Телеграф, Армия обороны Израиля захватила один из оперативных штабов ХАМАС в Джабалии в секторе Газа.