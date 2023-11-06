В войне Израиля с ХАМАС погибло рекордное количество сотрудников ООН
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За последний месяц на Ближнем Востоке погибло больше сотрудников ООН, чем во время любого другого конфликта
С начала войны между палестинским ХАМАС и Израилем погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН помощи палестинским беженцам (UNRWA). В организации заявили, что это — рекордное число.
Об этом говорится в совместном заявлении руководителей всех основных агентств ООН. Они также призывают стороны прекратить огонь, а ХАМАС — освободить заложников.
В заявлении отмечается, что 88 погибших сотрудников — "наибольшее количество смертельных случаев Организации Объединенных Наций, когда-либо зарегистрированных во время одного конфликта".
Также сообщается, что организация обратилась к ХАМАСу, с требованием освободить заложников, которых он похитил из Израиля.
Кроме того, представители ООН в своем заявлении выразили возмущение количеством погибших среди гражданского населения в Газе. Там призвали стороны конфликта к "немедленному гуманитарному прекращению огня".
Ранее Телеграф сообщал, что израильские военные обнаружили ракетные установки ХАМАС рядом с детской площадкой и бассейном.