В войне Израиля с ХАМАС погибло рекордное количество сотрудников ООН

За последний месяц на Ближнем Востоке погибло больше сотрудников ООН, чем во время любого другого конфликта

С начала войны между палестинским ХАМАС и Израилем погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН помощи палестинским беженцам (UNRWA). В организации заявили, что это — рекордное число.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей всех основных агентств ООН. Они также призывают стороны прекратить огонь, а ХАМАС — освободить заложников.

В заявлении отмечается, что 88 погибших сотрудников — "наибольшее количество смертельных случаев Организации Объединенных Наций, когда-либо зарегистрированных во время одного конфликта".

Также сообщается, что организация обратилась к ХАМАСу, с требованием освободить заложников, которых он похитил из Израиля.

Кроме того, представители ООН в своем заявлении выразили возмущение количеством погибших среди гражданского населения в Газе. Там призвали стороны конфликта к "немедленному гуманитарному прекращению огня".

Ранее Телеграф сообщал, что израильские военные обнаружили ракетные установки ХАМАС рядом с детской площадкой и бассейном.