Ізраїль відмовляється припиняти вогонь, ЦАХАЛ продовжує операцію: що відбувається в Газі (карта)

Бойовики утримують 241 заручника

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вкотре відкинув ідею припинення вогню в секторі Гази, якщо заручників не буде звільнено. ЦАХАЛ просувається у глибину Гази.

Про це Нетаньягу сказав в інтерв’ю каналу ABC News. Якщо ж бойовики відпустять заручників, Ізраїль може погодитись на паузу у військовій операції.

"Не буде жодного припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників. Щодо тактичних маленьких пауз... Ми перевірятимемо обставини для того, щоб дати можливість ввезти (до сектора) гуманітарні вантажі або вивезти заручників. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню. … Я думаю, що це завадить військовим зусиллям. Це завадить нашим зусиллям зі звільнення заручників, бо єдине, що працює щодо цих злочинців у ХАМАСі, — це військовий тиск, який ми чинимо", — заявив він.

На пряме запитання ведучого, чи буде така пауза, якщо ХАМАС погодиться на звільнення заручників, Нетаньягу відповів ствердно. За даними ізраїльських офіційних осіб, бойовиками утримується 241 особа.

Тим часом сухопутні війська Ізраїлю просунулися глибше до міста Газа. Про це заявив представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі. За його словами, ЦАХАЛ "поглиблює тиск на місто Газа", де, як вважають, знаходиться головний оплот ХАМАС.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ ліквідував кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів та операцій. Він зазначив, що це "значно підриває здатність ХАМАС проводити контратаки". Також ведеться робота зі знищення мережі тунелів ХАМАС.

Як повідомляв "Телеграф", з початку війни між палестинським ХАМАС та Ізраїлем загинули 88 співробітників Близькосхідного агентства ООН допомоги палестинським біженцям (UNRWA). В організації заявили, що це рекордна кількість.