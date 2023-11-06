Мінус голова спецоперацій ХАМАС і не тільки: Ізраїль заявив про нові успіхи у Секторі Газа (відео)

За минулий день винищувачі завдали ударів по більш ніж 450 об’єктах ХАМАС

Наземна операція Ізраїлю у Секторі Газа продовжується. Минулої ночі, 6 листопада, ЦАХАЛ завдав сотні авіаударів.

Про це повідомляє Times of Israel, посилаючись на дані ізраїльських військових. За інформацією ЦАХАЛ, сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС. Стверджується, що на території комплексу знаходилися пункти спостереження, тренувальні майданчики та підземні тунелі.

"Кілька бойовиків ХАМАС були вбиті, коли війська захопили це місце", — йдеться в матеріалі.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, в інших наземних боях солдати вбили кількох польових командирів ХАМАСу. Також за минулий день винищувачі завдали ударів по більш ніж 450 об’єктах ХАМАС в секторі Газа, включаючи тунелі, військові комплекси, пункти спостереження і позиції запуску протитанкових керованих ракет.

В Ізраїлі кажуть, що внаслідок одного авіаудару загинув Джамаль Муса – голова спецоперацій ХАМАС.

ВМС також завдавали ударів по об’єктах супротивника. Вони включали командні центри, а також додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і наглядові пункти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль заявив про серйозний поступ у Газі.