Є загроза для Зеленського: в Україні зробили різку заяву про візит президента до Ізраїлю

Остаточного рішення щодо візиту ще немає

Витік інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю шкодить його безпеці. Про це ізраїльським журналістам заявив представник українського уряду.

Як повідомляє ізраїльський телеканал News 12, таку заяву неназваний урядовець зробив у суботу, 4 листопада. Їх співрозмовник зазначив, що витік інформації про можливий візит президента шкодить відносинам між країнами та довірі між особами, які приймають рішення.

Він також нагадав, що дві країни перебувають у стані війни. "В Україні ситуація ще складніша, тому питання безпеки важливі та мають бути понад усе. Цей витік шкодить безпеці президента та його штабу", — заявив український урядовець, підкресливши, що наразі ще немає остаточного рішення щодо дати візиту.

Слід зазначити, що у травні подібний випадок стався після того, як ЗМІ в Німеччині повідомили, що Зеленський збирається відвідати Берлін. Ще тоді в офісі Зеленського обурилися публікацією та погрожували скасувати візит, але врешті-решт він прибув у заплановану дату.

У п'ятницю, 3 листопада, телеканал News 12 повідомив з посиланням на дипломатичні джерела, що між Ізраїлем та Україною тривають переговори на високому рівні щодо прибуття президента України Зеленського до Ізраїлю наступного тижня.

Водночас джерела в Офісі президента натякнули "Телеграфу", що такі плани були. Також вони повідомили, що на даний момент точної інформації про поїздку немає, але все можливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналіст "Кан" Аміхай Штайн заявив, що Зеленському нібито відмовили у візиті до Ізраїлю, сказавши, що "зараз не підходящий час". Тим часом в Ізраїлі не визнали факт відмови українському лідеру.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук запевнив, що Ізраїль не відмовляв Зеленському у візиті солідарності.