Есть угроза для Зеленского: в Украине сделали резкое заявление о визите президента в Израиль

Окончательного решения по поводу визита еще нет

Утечка информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Израиль вредит его безопасности. Об этом израильским журналистам заявил представитель украинского правительства.

Как сообщает израильский телеканал News 12, такое заявление неназванный чиновник сделал в субботу, 4 ноября. Их собеседник отметил, что утечка информации о возможном визите президента вредит отношениям между странами и доверию между лицами, принимающими решения.

Он также напомнил, что две страны находятся в состоянии войны. "В Украине ситуация еще сложнее, поэтому вопросы безопасности важны и должны быть превыше всего. Эта утечка вредит безопасности президента и его штаба", — заявил украинский чиновник, подчеркнув, что пока еще нет окончательного решения о дате визита.

Следует отметить, что в мае подобный случай произошел после того как СМИ в Германии сообщили, что Зеленский собирается посетить Берлин. Еще тогда в офисе Зеленского возмутились публикацией и угрожали отменить визит, но он прибыл в запланированную дату.

В пятницу, 3 ноября, телеканал News 12 сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что между Израилем и Украиной продолжаются переговоры на высоком уровне о визите президента Украины Зеленского в Израиль на следующей неделе.

В то же время источники в Офисе президента намекнули "Телеграфу", что такие планы были. Также они сообщили, что на данный момент точной информации о поездке нет, но все возможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналист "Кан" Амихай Штайн заявил, что Зеленскому якобы отказали в визите в Израиль, сказав, что "сейчас не подходящее время". Между тем, в Израиле не признали факт отказа украинскому лидеру.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заверил, что Израиль не отказывал Зеленскому в солидарности.