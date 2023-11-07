Израиль отказывается прекращать огонь, ЦАХАЛ продолжает операцию: что происходит в Газе (карта)

Боевики удерживают 241 заложника

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в секторе Газа, если заложники не будут освобождены. ЦАХАЛ продвигается в глубину Газы.

Об этом Нетаньяху сказал в интервью каналу ABC News. Если же боевики отпустят заложников, Израиль может согласиться на паузу в военной операции.

"Не будет никакого прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических маленьких пауз… Мы будем проверять обстоятельства для того, чтобы дать возможность ввезти (в сектор) гуманитарные грузы или вывезти заложников. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня… Я думаю, что это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает в отношении этих преступников в ХАМАСе, — это военное давление, которое мы оказываем", — заявил он.

На прямой вопрос ведущего, будет ли такая пауза, если ХАМАС согласится на освобождение заложников, Нетаньяху ответил утвердительно. По данным израильских официальных лиц, боевиками удерживается 241 человек.

Тем временем сухопутные войска Израиля продвинулись глубже в город Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, ЦАХАЛ "углубляет давление на город Газа", где, как полагают, находится главный оплот ХАМАС.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких полевых командиров ХАМАС во время ночных авиаударов и операций. Он отметил, что это "значительно подрывает способность ХАМАСа проводить контратаки". Также ведется работа по уничтожению сети туннелей ХАМАСа.

Как сообщал "Телеграф", с начала войны между палестинским ХАМАС и Израилем погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН помощи палестинским беженцам (UNRWA). В организации заявили, что это — рекордное число.