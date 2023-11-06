Минус глава спецопераций ХАМАС и не только: Израиль заявил о новых успехах в Секторе Газа (видео)

За прошедший день истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС

Наземная операция Израиля в Секторе Газа продолжается. За прошедшую ночь, 6 ноября, ЦАХАЛ нанес сотни авиаударов.

Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на данные израильских военных. Так, по информации ЦАХАЛ, сухопутные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС. Утверждается, что на территории комплекса находились наблюдательные пункты, тренировочные площадки и подземные туннели.

"Несколько боевиков ХАМАСа были убиты, когда войска захватили это место", — говорится в материале.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, в других наземных боях солдаты убили нескольких полевых командиров ХАМАСа. Также за прошедший день истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая туннели, военные комплексы, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

В Израиле говорят, что в результате одного авиаудара погиб Джамаль Муса — глава спецопераций ХАМАС.

ВМС также наносили удары по объектам противника. Они включали в себя командные центры, а также дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль заявил о серьезном продвижении в Газе.