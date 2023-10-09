Цінний обмінний фонд: під Бахмутом взяли в полон командира батальйону окупантів, відео

Українські війскові провели унікальну операцію

Українські військові продовжують вести контрнаступ на Бахмутському напрямку. Воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, які виконують завдання на околицях Бахмуту, взяли в полон командира одного з добровольчих батальйонів армії рф.

Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, захоплення російського офіцера стало результатом проведення військовими унікальної операції на Бахмутському напрямку. Взятий у полон ворожий майор виявився командиром добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.

У Третій окремій штурмовій бригаді зазначили, що тепер він стане одним з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Слід зазначити, що ім'я полоненого не вказується.

Також бригада опублікувала відео, на якому показано захоплення ворожого офіцера. На кадрах видно, що його було поранено. За словами самого російського майора, він отримав поранення під час артилерійського обстрілу.

Українські бійці після нетривалого опитування перенесли полоненого до імпровізованого укриття. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут ***да сколько полегло".

Як відомо, 72-га окрема мотострілецька бригада рф була, сформована у 2022 році для участі у збройній агресії проти України. У травні 2023 року у боях за Бахмут зазнала значних втрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як українським воїнам вдалося полонити російського окупанта, який мав із собою порожню аптечку і практично розряджений автомат. Полонений росіянин розповів, що не хотів воювати, але його примушували.