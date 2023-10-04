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Каска стара, аптечка порожня: Сирський показав, кого росія жене в бій (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Полонений росіянин дав свідчення проти командирів Новина оновлена 04 жовтня 2023, 19:06
Полонений росіянин дав свідчення проти командирів. Фото Скрін із відео

Влада росії не забезпечує своїх солдатів усім необхідним для бою

ЗСУ продовжують просуватися на фронті, особливо Сході. Українським воїнам вдалося полонити російського окупанта, який мав із собою порожню аптечку і практично розряджений автомат.

Подробиці поділився Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський. Полонений росіянин розповів, що не хотів воювати, але його примушували.

Володимиру Самбірському (так звати полоненого) 46 років, а родом він із Новочеркаська, Ростовської області. Мобілізували його 24 серпня 2023 року, а на фронт відправили вже 30 серпня, хоча раніше казали, що не підходить за станом здоров’я.

"У мене своя справа була. Подзвонили 23 і сказали їхати до Ростова, а 24 я вже приїхав, син привіз папери по травмах. Документи забрали, а мені сказали, що я не підходжу за віком і по травмі, що я не придатний. Принесли папку, висунули край аркуша і сказали підписати. Пообіцяли, що відправлять на перепідготовку "балду поганяти", а потім я повернуся назад. А 30 числа почалася ця подорож", — розповів окупант.

Він додав, що у нього та його товаришів по службі відібрали документи та телефони, витягли SIM-картки. Росіянин заявив командирам, що хоче розірвати контракт у односторонньому порядку, а обіцяні гроші йому так і не виплатили.

Більше того, попри стан здоров’я, росіянина змусили рити окопи, віджиматися та виконувати інші небойові завдання. Але ніхто на позиціях копати окопи не міг, бо були постійні обстріли. Після одного з таких обстрілів позицію, де знаходився Володимир Самбірський, закидали гранатами. У цей момент чоловік і здався в полон.

"Бронежилет і каска у нього старі, аптечка була взагалі порожня, автомат – з одним магазином. Офіцери говорили їм, що якщо біжать чи здадуться в полон, краще їм повіситися чи застрелитися. Російське командування обманює всіх із виплатами. Тому особовий склад дуже незадоволений тим, що їх постійно кидають і часто тікають із підрозділів", — зазначив Олександр Сирський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму нібито взяли в полон українського розвідника. Однак у заяві росіян багато нестикування.

Теги:
#Росіянин #Контрнаступ #Полон #ЗСУ