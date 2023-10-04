Рейд ГУР у Крим: росіяни показали "взятого в полон бійця", але є багато нестиковок

На відео є важлива деталь

Російські окупанти заявляють, що під час чергової операції ГУР у Криму вони взяли в полон не рядового Олександра Любаса, як сам він себе називав, а офіцера ЗСУ Олександра Лобаса. Однак є деякі нестикування.

Спочатку відео як доказ було опубліковано пресслужбою Центру громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ рф. Потім ролик поширився соціальними мережами.

Варто зазначити, що у 2017 році Олександра Лобаса було нагороджено орденом "Народний герой України". Він є першим командиром 37-го окремого мотопіхотного батальйону, який був сформований на основі самооборони Запорізької області у 2014 році.

За інформацією з відкритих джерел, Олександр Лобас 1971 чи 1972 року народження. А людина, яку окупанти взяли в полон, заявила, що вона 1977 року народження.

Хоча візуально полонених загарбників схожий на Лобаса, стверджувати, що це він і є не можна зі 100% упевненістю. Крім того, в Україні офіційно не було інформації про захоплення військового в полон після рейду до Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник ГУР МО Андрій Юсов розкрив деякі деталі операції розвідників у Криму 4 жовтня. З його слів, з українського боку є втрати.