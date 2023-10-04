Рейд ГУР в Крым: россияне показали "взятого в плен бойца", но есть много нестыковок

На видео есть важная деталь

Российские оккупанты заявляют, что во время очередной операции ГУР в Крыму, они взяли в плен не рядового Александра Любаса, как сам он себя называл, а офицера ВСУ Александра Лобаса. Однако есть некоторые несостыковки.

Изначально видео в качестве доказательства было опубликовано пресс-службой Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ рф. Затем ролик распространился по социальным сетям.

Стоит отметить, что в 2017 году Александр Лобас был награжден орденом "Народный герой Украины". Он является первым командиром 37-го отдельного мотопехотного батальона, который был сформирован на основе самообороны Запорожской области в 2014 году.

По информации из открытых источников, Александр Лобас 1971 или 1972 года рождения. А человек, которого оккупанты взяли в плен, заявил, что он 1977 года рождения.

Хотя визуально пленных захватчиков похож на Лобаса, утверждать, что это он и есть нельзя со 100% уверенностью. К тому же, в Украине официально не было информации о захвате военного в плен после рейда в Крым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель ГУР МО Андрей Юсов раскрыл некоторые детали операции разведчиков в Крыму 4 октября. По его словам, с украинской стороны есть потери.