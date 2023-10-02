Зеленський підписав закон: сім'ям полонених українців виплачуватимуть зарплати, але не всім

Дехто так і не зможе отримати гроші

Президент України Володимир Зеленський підписав 2 жовтня важливий законопроект для українських полонених. Завдяки ньому держава зберігатиме їхні зарплати.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту. Законом передбачено зберігати грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться про можливість виплати цих грошей їхнім сім’ям.

"Зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України", — йдеться у пояснювальній записці.

Це не стосується тих, хто здався в полон добровільно.

Зарплату полоненого отримуватимуть дружина (чоловік), а у разі відсутності — повнолітні діти, які проживали разом з людиною, або законні представники або усиновителі неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку) такої особи, а також особи, які перебувають на утриманні. бранця, або батьки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський підписав найважливіший документ щодо Криму.