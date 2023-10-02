НБУ з 3 жовтня запроваджує "керовану гнучкість" обмінного курсу: що це означає

У НБУ одразу заспокоїли громадян

З 3 жовтня в Україні Нацбанк України запроваджує новий режим управління обмінним курсом. Цей режим вже не буде фіксованим, але й "не плаваючим" як до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Йдеться про так званий режим "керованої гнучкості".

Як пояснили в держоргані, відмінність від "плаваючого курсу" полягає в тому, що НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидві сторони: зростатиме та знижуватиметься. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Офіційний курс за режимом гнучкості керуватиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

У той же час курс на готівковому валютному ринку, де можуть купувати і продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими самими правилами, що й раніше. Він працює у такому режимі вже майже півтора роки, протягом яких гривня як послаблювалася, так і зміцнювалася.

"Перехід до керованої гнучкості курсу є одним із кроків реалізації Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшого гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - кажуть у Нацбанку.

Ще чіткіше нинішній режим управлінням обмінним курсом описав інвестиційний банкір Сергій Фурса:

"Був час, коли курс був гнучким. Був час, коли курс був повністю фіксованим (керованим). Настав час періоду керованої гнучкості. Тобто курсу дозволять гуляти, але неподалік будинку. І якщо буде збиратися дощ, відразу покличуть вечеряти", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з банкірами щодо того, яким курс долара буде в Україні. Вони розповіли, чи варто чекати на долар по 41 вже найближчим часом. Про це ви можете прочитати в нашій статті, перейшовши на посиланням.

Також ми повідомляли, що експерт спрогнозував курс долара до гривні в жовтні.