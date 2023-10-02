НБУ с 3 октября вводит "управляемую гибкость" обменного курса: что это означает

В НБУ сразу успокоили граждан

С 3 октября в Украине Нацбанк Украины вводит новый режим управления обменным курсом. Этот режим уже не будет фиксированным, но и не "плавающим" как до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Речь идет о так называемом режиме "управляемой гибкости".

Как объяснили в госоргане, отличие от "плавающего курса" заключается в том, что НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Официальный курс по режиму управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

В то же время курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше. Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривна как ослаблялась, так и укреплялась.

"Переход к управляемой гибкости курса является одним из шагов реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большему гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию", — говорят в Нацбанке.

Еще более ясно нынешний режим управлением обменным курсом описал инвестиционный банкир Сергей Фурса:

"Было время, когда курс был гибким. Было время, когда курс был полностью фиксированным (управляемым). Пришло время периода управляемой гибкости.То есть курсу разрешат гулять, но недалеко от дома. И если будет собираться дождь, сразу позовут ужинать", — объясняет он.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с банкирами по поводу того, каким курс доллара будет в Украине. Они рассказали, стоит ли ждать доллар по 41 уже в ближайшее время. Об этом вы можете прочитать в нашей статье, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, что эксперт спрогнозировал курс доллара к гривне в октябре.