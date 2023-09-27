Курс доллара в октябре: банкир рассказал, чего ждать украинцам

На курс повлияет сразу несколько факторов

Курс доллара в конце сентября может преподнести украинцам новый сюрприз. Так, из-за возможной либерализации стоимости валют со стороны НБУ он может подорожать. Однако октябрь вряд ли станет месяцем серьезных изменений курса обмена валют.

Такое мнение высказал "Телеграфу" глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, ситуация с курсом продолжает испытывать на себе влияние ряда стабилизирующих факторов. К таковым относятся:

политика НБУ на удержание баланса между спросом и предложением на наличную валюту, дальнейшие шаги по либерализации валютного рынка;

экономическое развитие страны, согласно уточненному прогнозу НБУ, к концу года ВВП страны вырастет до 2,9%, а инфляция в годовом исчислении уже снизилась до 8,6%. То есть, в стране происходит небыстрое, но постепенное развитие всех сфер экономики;

объемы международной финансовой помощи, ежемесячно Украина нуждается как минимум в 3-3,5 млрд долл., подавляющая часть из которых направляется на покрытие расходов госбюджета и по итогам первого полугодия международная помощь составила более 49% всех поступлений в общий фонд госбюджета;

экспортные возможности, сейчас речь идет о решении вопроса экспорта агропродукции в страны Азии и Африки;

энергетическая безопасность, поскольку в преддверии отопительного сезона актуален вопрос защиты энергосистемы от вражеских ракетных и дроновых атак;

события на фронте, продвижение ВСУ в освобождении страны от врага. Хотя это и косвенный фактор, но очень важный при формировании общественных настроений.

"Мы можем предположить, что ситуация на наличном рынке в октябре будет довольно стабильной и прогнозируемой. Мы склонны к определенному, но "не фантастическому" оптимизму, для которого характерно будет сохранение курсового коридора в пределах 37,5-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро", — предполагает эксперт.

Тем временем, по мнению директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, в конце сентября следует ожидать небольшого роста курса доллара.