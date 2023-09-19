Нацбанк снял часть ограничений на валюту: что будет с курсом доллара в Украине

Есть только одна причина резкого повышения цены на американскую валюту

В течение этой недели эксперты прогнозировали стабильность на наличном рынке. Однако стоимость доллара с 19 по 24 сентября будет выше, чем предполагалось ранее.

Как рассказывает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, если в конце прошлой недели курс бакса прогнозировался на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн.

Он отметил, что причиной столь резкого скачка является усиление либерализации валютного рынка со стороны Нацбанка. Речь идет о снятии части ограничений по осуществлению валютных операций.

"Это может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн ", — сообщил банкир.

Курс доллара в Украине 19 сентября

Отметим, что по данным Минфина, во вторник, 19 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,80 грн (покупка) и 38,50 (продажа). Наличный курс — 38,41 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американская валюта в 2024 году подорожает до 41 гривны.