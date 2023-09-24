Гривну могут "отпустить": что будет с курсом доллара в октябре

Все будет зависеть от ряда нюансов

В октябре в Украине возможно вернется "плавающий" курс валют. По этому, и не только, ценники в банках могут измениться.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой дал свой прогноз по курсу валют на октябрь 2023. По его мнению, ежедневные колебания курса доллара в следующем месяце не будут превышать 30-50 копеек, а спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) не будет превышать 30 копеек.

Впрочем, отмечает банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – сообщил Лесовой.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с курсом доллара в последнюю неделю сентября.