На рынке могут быть изменения: что будет с курсом доллара в последнюю неделю сентября

Есть шесть факторов, которые могут повлиять на американскую валюту

Эксперты прогнозируют, что октябрь принесет в Украину стабилизацию курса доллара. Но до того, если НБУ не внедрит следующий шаг либерализации валютного рынка, то в течение последней недели сентября глобальные изменения в валюте тоже не предвидятся.

Как сообщает Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курс вряд ли пересечет границу 38,7 – 39 гривен за доллар и 41,7 гривны за евро. В то же время, спред (Ред. разница между курсами купли и продажи) останется в "сознательном" состоянии — до 0,3 грн, а текущий (ежедневный) курс будет колебаться от 0,3 до 0,5 гривен.

На думу банкира, на наличный курс больше всего повлияют:

Состояние развития экономики (прочная гривна, экономическое продвижение, что позволило регулятору снизить учетную ставку до 20%).

В первом полугодии зафиксировано сокращение дефицита бюджета от запланированного почти на 40% – на 488 млрд грн (прогнозировалось, что в первом полугодии запланированный росписью общего фонда дефицит бюджета составит 1 237,4 миллиарда гривен).

По прогнозу НБУ, ожидаемый рост ВВП составит почти на 3% до конца года, а по итогам августа в годовом исчислении инфляция сократилась до 8,6%.

Международная финансовая помощь, что делает невозможным неконтролируемое увеличение дефицита бюджета (международные поступления за 6 месяцев составили 49% от всех поступлений общего фонда госбюджета).

Своевременные и достаточно эффективные решения НБУ для "снятия напряжения" на наличном рынке – увеличение лимита продаж банками наличной валюты до 50 тысяч гривен, а также увеличение лимита до 200 тысяч гривен для приобретения гражданами безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитных вкладах.

Снятие ряда валютных ограничений – 15 сентября НБУ внес изменения, в частности, по увеличению предложения наличной валюты (возможности финсектора по продаже валюты значительно расширены). Таким образом, предложение наличной валюты может значительно возрасти, что отразится на наличном курсе.

"С одной стороны, после изменений от 15 сентября на наличном рынке должно увеличиться предложение от банков, с другой — рынок ожидает законодательные изменения к межбанковскому рынку, что даст свободу для движения курса на МВРУ", — считает Лесовой.

По всем признакам на наличном рынке в октябре сохранится относительно спокойная ситуация. Самое главное, что в условиях войны экономика развивается по восходящей, что позволяет для дальнейших оптимистических прогнозов.

Курс доллара в Украине 21 сентября

По данным Минфина, в четверг, 21 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,90 грн (покупка) и 38,50 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет доллар в 2024 году.