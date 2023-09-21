Курс может пойти вверх: когда украинцам ждать подорожания доллара

Сохранится незначительный рост американской валюты

В Украине прогнозируется стабилизация на валютном рынке в октябре, хотя Национальный банк снял часть ограничений на доллар. Эксперты говорят, что сейчас украинцы "страдают" от курсовых качелей, которые продержатся до конца этой недели. Есть вероятность, что доллар подорожает даже больше, чем был.

Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН, с 21 по 24 сентября возможны небольшие колебания курса, но в целом после возможного ситуативного снижения, вызванного балансом спроса и предложения, снова вырастет, причем больше, чем было.

По словам специалиста, доллар будет в коридоре 38,30–38,60 гривны.

Андрей Шевчишин также говорит о введении вскоре Нацбанком плавающего курса гривны вместо фиксированного.

"Это могло бы заметно девальвировать гривну. Но недавние заявления высокопоставленных чиновников НБУ указывают на то, что этот вопрос пока не актуален, хотя подготовка к нему ведется ", — анализирует эксперт.

Курс доллара в Украине 21 сентября

По данным Минфина, в четверг, 21 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,85 грн (покупка) и 38,57 (продажа). Наличный курс — 38,20 (покупка) и 38,37 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в 2024 году.