Курс существенно вырастет: каким будет доллар в 2024 году

Национальный банк Украины планирует кое-что изменить

В течение 18-24 сентября ситуация на валютном рынке обещает оставаться стабильной. Резких скачков курса доллара не ожидается. Однако в следующем году НБУ планирует постепенно снимать действующие валютные ограничения на рынке и переходить в плавающий курс.

Как сообщает Европейская бизнес-ассоциация, руководители многих компаний в бюджетах на 2024 год заложили стоимость валюты в среднем на уровне 41 гривну.

"Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% — в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают рост доходов в гривне до 10%, и 25% – на 11 – 20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении – 17%", – говорится в отчете.

Курс доллара в Украине 18 сентября

По данным портала Минфин, в понедельник, 18 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,80 грн (покупка) и 38,40 (продажа). Наличный курс — 38,15 (покупка) и 38,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подорожание доллара может повлиять на рынок недвижимости.