С начала года гривня только крепнет: что будет с долларом до конца 2023 года

То, что сейчас происходит с иностранной валютой, а именно удорожание, не катастрофа

На наличном рынке в Украине проходят курсовые качели, а удорожание бакса является следствием сезонного фактора. Однако, по словам экспертов, до конца этого года не ожидается существенных изменений по курсу доллара.

Как сообщает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, предпосылок к удешевлению курса доллара или гривны нет. С начала года гривна только крепнет.

"Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов. Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а значительные объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне", — говорит Гетманцев.

В публикации добавляется, что происходящее сейчас незначительное ослабление гривны не является катастрофой. Это бы поддержало экспортеров и поступления в бюджет от импорта.

Курс доллара в Украине 7 сентября

По данным портала "Минфин", в четверг, 7 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 38,00 (продажа). Наличный курс — 37,80 (покупка) и 38,00 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доллар может подорожать до 44 гривен.