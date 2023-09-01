Доллар может перевалить за 44 грн, но не сейчас: прогноз Минфина

Причины такого роста пока не известны

Украинские аналитики наличного рынка уверяют, что сентябрь принесет с собой удорожание иностранной валюты до 39 гривен. А Министерство финансов обнародовало инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год и прогнозы по курсу доллара в 2024, 2025 и 2026 неутешительные.

Как говорится в документе от Минфина, в проект госбюджета в 2024 году предлагается заложить курс доллара на уровне 41,4 гривны, в 2025 году предусмотрен рост до 44,5 гривен, а в 2026 году — до 43 гривен.

Кроме того, в документе прогнозируется, что инфляция в Украине замедлится до 10,8%, а через два года — до 5,8%. При этом средняя зарплата в 2024 году вырастет на 6%, а в последующие годы рост будет более динамичным.

Курс доллара в Украине на 1 сентября

По данным портала Минфин, в пятницу, 1 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,17 (продажа). Наличный курс — 37,80 (покупка) и 38,00 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, как ракеты врага помогают Национальному банку Украины не либерализовать курс доллара.