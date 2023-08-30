Курс может качаться: что будет с долларом в Украине в ближайшие дни

Равновесие на валютном рынке будет зависеть от внутренних обстоятельств

В Украине понемногу дорожал доллар, и он уже перевалил рубеж в 38 гривен. Однако в конце августа он резко подешевел. Эксперты говорят, что последние дни летнего месяца не принесут украинцам неожиданностей, но периодически можно ожидать новых попыток игры "на повышение" курса бакса.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев на сайте Минфин, с 30 августа по 1 сентября будут происходить внутренние факторы, которые, вероятно, отрицательно скажутся на курсе.

Итак, на этой неделе будет:

Сохранение высокого уровня ЗВР ($41,7 млрд на 01.08.2023 г.) и приближение очередного заседания НБУ по учетной ставке

МВФ настаивает на возвращении к плавающему курсу, и этот пункт вошел в новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной

Часть бизнеса сейчас пытается, на всякий случай, закрыть максимально свои контракты и покупает валюту на межбанке (преимущественно у НБУ) за 36,9343 гривны за доллар. Это отрицательно сказывается на гривне.

"Если граждане подыграют очередным попыткам дальнейшего "разогрева" курса к новой цели от 39 до 40 гривен за доллар, то разрыв между наличным и безналичным курсами увеличится, что приведет к дальнейшему спекулятивному раскачиванию курса", — говорит Козырев.

Прогноз курса доллара 30 августа — 1 сентября от аналитика

Межбанк. Котировки безналичного доллара останутся в уже привычном коридоре 36,5686-36,9343 гривны.

Наличный рынок. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,40 до 39,20 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 37,70 до 39,10 грн.

Спред при покупке/продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и кассах банков составит от 20-25 копеек до 1 гривны по доллару.

"Периодически можно ожидать новых попыток игры "на повышение" курса доллара и евро. Особенно при наличии платежеспособного спроса со стороны населения в отдельных регионах ", — предупреждает аналитик.

Курс доллара в Украине 30 августа

По данным портала "Минфин", в среду, 30 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от Тараса Лесового относительно того, будет ли дорожать доллар в сентябре или он зафиксируется на одном уровне.