Приблизится ли курс доллара к 40 гривнам в сентябре? Появился прогноз

На валюту, в первую очередь, влияют действия Национального банка

Большинство специалистов уверены, что американские баксы будут дорожать из-за того, что НБУ отпустит фиксированный курс доллара. Хотя сейчас он уже стоит более 38 гривен.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для OBOZREVATEL, в начале сентября доллар будет стоить 38-39 гривен. Хотя аналитик уверен, что текущие колебания, как и разница между курсами купли и продажи, будут небольшими.

"На наличном рынке валют не ожидаются какие-либо системные изменения. Коридор допустимых колебаний будет в пределах 38-39 грн ", – рассказал Лесовой.

Он добавляет, что стабильная ситуация не сможет долго продолжаться, потому что рынок находится в состоянии ожидания "ужасных положительных изменений". Лесовой выделил один фактор, который повлияет на курс, в частности, начало реализации НБУ стратегии по либерализации рынка, которая начнется в сентябре. Это обстоятельство также предусматривает возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют.

"Поэтому именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком, как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн ", – сказал Лесовой.

Курс доллара в Украине 29 августа

По данным портала Минфин, во вторник, 29 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,40 (продажа). Наличный курс — 37,80 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от кандидата экономических наук Виталия Шапрана относительно курса американской валюты в начале осени.