Чи наблизиться курс долара до 40 гривень у вересні? З'явився прогноз

На валюту, в першу чергу, впливають дії Національного банку

Більшість фахівців впевнені, що американські бакси будуть дорожчати через те, що НБУ відпустить фіксований курс долара. Хоча зараз він вже коштує понад 38 гривень.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для OBOZREVATEL, на початку вересня долар коштуватиме 38-39 гривень. Хоча аналітик впевнений, що поточні коливання, як і різниця між курсами купівлі та продажу, будуть невеликими.

"На готівковому ринку валют не очікуються будь-які системні зміни. Коридор допустимих коливань буде в межах 38-39 грн", – розповів Лєсовий.

Він додає, що стабільна ситуація не зможе довго тривати, бо ринок перебуває в стані очікування "карколомних позитивних змін". Лєсовий виділив один фактор, що вплине на курс, зокрема початок реалізації НБУ стратегії щодо лібералізації ринку, яка почнеться у вересні. Ця обставина також передбачає повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют.

"Тож саме у вересні офіційний курс валют наблизиться впритул до ринкового курсу, а ринок валют фактично знову стане ринком, як таким. За нашими оцінками, лібералізація ринку призведе до того, що базовим курсом стане курс в обмінних пунктах. З певними припущеннями, базові курсові коридори у вересні будуть на рівні 37-40 грн", – сказав Лєсовий.

Курс долара в Україні 29 серпня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 29 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,40 (продаж). Готівковий курс — 37,80(купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від кандидата економічних наук Віталія Шапрана щодо курсу американської валюти на початку осені.