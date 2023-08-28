Курс різко стрибне: коли українцям чекати на здорожчання долара

Все залежатиме від дій Національного банку України

Протягом другого тижня серпня курс долара в Україні істотно збільшився і, за прогнозами фахівця, він продовжуватиме зростати. Однією з причин здорожчання валюти є те, що Національний банк відпустить фіксований курс.

Як каже економіст Борис Кушнірук для РБК-Україна, на ринку восени очікується різкий стрибок американської валюти. Він додає, що зміни повністю залежатимуть від НБУ.

"Якщо НБУ відпустять курс, безперечно курс стрибне. Потім він відкотиться назад, так завжди буває", — каже Кушнірук.

Економіст зауважує, що готівковий курс долара почав знижуватися, бо НБУ вирішив знімати обмеження з процесу перетоку валюти з міжбанківського ринку, де зберігається фіксований курс. Кушнірук вважає ці дії НБУ неправильними, тож, за його словами, курс має залишатися фіксованим і надалі. Навіть після закінчення війни перші декілька років НБУ повинен поступово девальвувати гривню.

"У міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку", — каже експерт.

Він впевнений, що саме від дій НБУ і залежить, яким буде курс валюти восени.

Курс долара в Україні на 28 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 28 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,85 грн (купівля) та 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,20 (купівля) та 38,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експерта щодо змін американської валюти протягом вересня-жовтня.