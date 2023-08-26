Що буде з доларом у вересні: прогноз експертів

Курс валют в Україні

На валютному ринку України панує стабільність. Готівковий курс перебуває на рівні 37 грн, коливання незначні, різниця між курсами купівлі та продажу мінімальна. Офіційний курс НБУ не змінювався вже понад рік.

Чи продовжуватиметься вона й надалі, що визначатиме курс американської валюти восени, чи варто купувати або продавати долари — розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

"Прогноз такий, що в принципі, будь-яких серйозних змін не буде. Тобто курс буде приблизно 37 грн за долар до кінця року. Можливі коливання – може, 50 копійок", — зазначив експерт.

Такої ж думки дотримується і спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. За його словами, курс буде стабільним, зміна сезону ні на що не вплине, гривня залишається стабільною".

Домогтися стабільності на валютному ринку Україні вдалося завдяки кільком чинникам, які визначатимуть курс долара й надалі. Як пояснив Паращій, насамперед йдеться про покращення настроїв: "Люди бачать, що влада контролює ситуацію. Відповідно, це покращує очікування – адже що довше триває період стабільності, то більша ймовірність (принаймні в головах людей), що далі буде так само".

Також, за його словами, не "перепише" курс і вихід росії із зернової угоди. Хоча б тому, що "навіть якщо приплив валюти погіршиться, Нацбанк завжди має стандартний інструмент впливу – продавати більше валюти".

"Якщо говорити про інвестування, наприклад, у 2-3 роки, ми бачимо, що ставки по ОВДП доходять до близько 20%. Відповідно, було б стратегічніше вкладати гривню в них. Адже навряд чи долар дорожчатиме на більш ніж 20% на рік", – пояснив Паращій.

Втім, визнав він, через війну в цілому щось прогнозувати зараз важко. Тому "цілком довіряти гривні було б наївно". Вихід – вкладати гроші у різні ресурси.

"Завжди має бути здорова диверсифікація", – констатував експерт.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на валютному ринку реалізується один із двох сценаріїв, один з яких може спричинити девальвацію гривні.