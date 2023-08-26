Что будет с долларом в сентябре: прогноз экспертов

Курс валют в Украине

На валютном рынке Украины властвует стабильность. Наличный курс находится на уровне 37 грн, колебания незначительны, разница между курсами купли и продажи минимальна. Официальный курс НБУ не менялся уже больше года.

Продолжится ли она и дальше, что будет определять курс американской валюты осенью, стоит ли покупать или продавать доллары — рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Прогноз таков, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет примерно 37 грн за доллар до конца года. Возможны колебания — может, 50 копеек", — отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, курс будет стабильным, смена сезона ни на что не повлияет, гривна остается стабильной".

Добиться стабильности на валютном рынке Украине удалось благодаря нескольким факторам, которые будут определять курс доллара и дальше. Как пояснил Паращий, в первую очередь речь идет об улучшении настроений: "Люди видят, что власть контролирует ситуацию. Соответственно, это улучшает ожидание – ведь чем дольше длится период стабильности, тем больше вероятность (по крайней мере в головах людей), чем дальше будет так же".

По его словам, не "перепишет" курс и выход россии из зерновой сделки. Хотя бы потому, что "даже если приток валюты ухудшится, у Нацбанка всегда есть стандартный инструмент влияния – продавать больше валюты".

"Если говорить об инвестировании, например, в 2-3 года, мы видим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы стратегичнее вкладывать гривну в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать более чем на 20% в год" , – объяснил Паращей.

Впрочем, признал он, в результате в целом что-то прогнозировать сейчас трудно. Поэтому "вполне доверять гривне было бы наивно". Выход – вкладывать деньги в разные ресурсы.

"Всегда должна быть здоровая диверсификация", – констатировал эксперт.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас на валютном рынке реализуется один из двух сценариев, один из которых может повлечь за собой девальвацию гривны.