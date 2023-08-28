Курс резко прыгнет: когда украинцам ждать подорожание доллара

Все зависит от действий Национального банка Украины

В течение второй недели августа курс доллара в Украине существенно увеличился и, по прогнозам специалиста, он будет расти. Одной из причин удорожания валюты является то, что Национальный банк отпустит фиксированный курс.

Как говорит экономист Борис Кушнирук для РБК-Украина, на рынке осенью ожидается резкий скачок американской валюты. Он добавляет, что изменения будут полностью зависеть от НБУ.

"Если НБУ отпустят курс, бесспорно курс прыгнет. Потом он откатится назад, так всегда бывает ", — говорит Кушнирук.

Экономист отмечает, что наличный курс доллара начал снижаться, потому что НБУ решил снимать ограничения с процесса перетока валюты с межбанковского рынка, где сохраняется фиксированный курс. Кушнирук считает эти действия НБУ неправильными, поэтому, по его словам, курс должен оставаться фиксированным и дальше. Даже после окончания войны первые несколько лет НБУ должен постепенно девальвировать гривну.

"По мере формирования положенных макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке ", — говорит эксперт.

Он уверен, что именно от действий НБУ зависит, каким будет курс валюты осенью.

Курс доллара в Украине на 28 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 28 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,85 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,20 (покупка) и 38,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе эксперта по изменениям американской валюты в течение сентября-октября.