Долар може перевалити за 44 грн, але не зараз: прогноз від Мінфіну

Причини такого зросту поки не відомі

Українські аналітики готівкового ринку запевняють, що вересень принесе з собою здорожчання іноземної валюти до 39 гривень. А Міністерство фінансів оприлюднило інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік і прогнози щодо курсу долара у 2024, 2025 та 2026 невтішні.

Як мовиться у документі від Мінфіну, до проєкту держбюджету у 2024 році пропонується закласти курс бакса на рівні 41,4 гривні, у 2025 році передбачено зростання до 44,5 гривень, а у 2026 році — до 43 гривень.

Окрім того, у документі прогнозується, що інфляція в Україні сповільниться до 10,8%, а за два роки — до 5,8%. При цьому середня зарплата у 2024 році виросте на 6%, а в наступні роки зростання буде динамічнішим.

Курс долара в Україні на 1 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 1 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,17 (продаж). Готівковий курс — 37,80 (купівля) та 38,00 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, як ракети ворога допомагають Національному банку України не лібералізувати курс долара.