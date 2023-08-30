Курс може гойдатися: що буде з доларом в Україні найближчими днями

Рівновага на валютному ринку залежатиме від внутрішніх обставин

В Україні потроху дорожчав долар і він вже перевалив межу в 38 гривень. Однак наприкінці серпня він різко здешевшав. Експерти кажуть, що останні дні літнього місяця не принесуть українцям несподіванок, але періодично можна очікувати на нові спроби гри "на підвищення" курсу баксу.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирев на сайті Мінфін, з 30 серпня по 1 вересня відбуватимуться внутрішні чинники, які, ймовірно, негативно позначаться на курсі.

Тож, на цьому тижні буде:

Збереження високого рівня ЗВР ($41,7 млрд на 01.08.2023 р.) та наближення чергового засідання НБУ щодо облікової ставки

МВФ наполягає на поверненні до плаваючого курсу, і цей пункт увійшов до нового Меморандуму про співпрацю з Україною

Частина бізнесу зараз намагається, про всяк випадок, закрити максимально свої контракти, і купує валюту на міжбанку (переважно, у НБУ) за 36,9343 гривні за долар. Це негативно позначається на гривні.

"Якщо громадяни підіграють черговим спробам подальшого "розігріву" курсу до нової мети від 39 до 40 гривень за долар, то розрив між готівковим та безготівковим курсами збільшиться, що призведе до подальшого спекулятивного розгойдування курсу", — каже Козирев.

Прогноз курсу долара 30 серпня — 1 вересня від аналітика

Міжбанк. Котирування безготівкового долара залишаться у вже звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні.

Готівковий ринок. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,40 до 39,20 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 37,70 до 39,10 грн.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе від 20−25 копійок до 1 гривні за доларом.

"Періодично можна очікувати на нові спроби гри "на підвищення" курсу долара та євро. Особливо за наявності платоспроможного попиту з боку населення в окремих регіонах", — попереджає аналітик.

Курс долара в Україні 30 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 30 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,46(купівля) та 37,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від Тараса Лєсового щодо того, чи буде дорожчати долар у вересні, або він зафіксується на одному рівні.