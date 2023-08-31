Місяць слабкості гривні: що буде з курсом долара в Україні в кінці літа та на початку осені

Експерт дав невтішний прогноз для українців

В Україні курс долара перетнув межу 38 гривень і, за прогнозами експертів, він може гойдатися. Але водночас деякі аналітики вважають, що валюта може коштувати 39 гривень вже на початку вересня.

Як повідомляє аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак для "Весті", через сезонний фактор готівковий ринок все далі відриватиметься від офіційного курсу НБУ.

"У 2022 році сезонне зростання готівкового курсу твердих іноземних валют до гривні тривало з липня до кінця вересня. На піку, 22 вересня 2022 року, вартість долара навіть сягала 42-43 гривень, відриваючись від офіційного курсу (36,60-36,90) на 13-14%. Поки що до цих позначок далеко, готівковий курс долара США – 38,60 грн на продаж. Але попереду ще цілий місяць слабкості гривні, тож з високою ймовірністю курс підніметься значно вищим", — каже Орищак.

Він впевнений, що на цьому тижні може ще більше здорожчати бакс після публікації даних про торговельний баланс за липень, заплановану Нацбанком на 31 серпня.

"Враховуючи, що тема можливої ​​відмови НБУ від фіксованого курсу зараз досить гаряча, зростання дефіциту рахунку поточних операцій може розігріти її ще сильніше. У такому разі ближче до кінця тижня курс готівкової валюти може навіть перевищити позначку 39 гривень за долар США і 42,50 гривень за євро", – підсумовує аналітик.

Курс долара в Україні на 31 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 31 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,89 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від Тараса Лєсового щодо того, чи дорожчатиме долар у вересні.