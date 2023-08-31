Месяц слабости гривны: что будет с курсом доллара в Украине в конце лета и начале осени

Эксперт дал неутешительный прогноз для украинцев

В Украине курс доллара пересек границу 38 гривен и, по прогнозам экспертов, он может качаться. Но некоторые аналитики считают, что валюта может стоить 39 гривен уже в начале сентября.

Как сообщает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак для "Вести", из-за сезонного фактора наличный рынок все дальше будет отрываться от официального курса НБУ.

"В 2022 году сезонный рост наличного курса твердых иностранных валют к гривне продолжался с июля до конца сентября. На пике, 22 сентября 2022 года, стоимость доллара даже достигала 42-43 гривен, отрываясь от официального курса на 13-14%. Пока до этих отметок далеко, наличный курс доллара США – 38,60 грн на продажу. Но впереди еще целый месяц слабости гривны, поэтому с высокой вероятностью курс поднимется значительно выше", – говорит Орищак.

Он уверен, что на этой неделе может еще больше подорожать доллар после публикации данных о торговом балансе за июль, запланированную Нацбанком на 31 августа.

"Учитывая, что тема возможного отказа НБУ от фиксированного курса сейчас достаточно горячая, рост дефицита счета текущих операций может разогреть ее еще сильнее. В таком случае ближе к концу недели курс наличной валюты может даже превысить отметку 39 гривен за доллар США и 42, 50 гривен за евро ", – заключает аналитик.

Курс доллара в Украине на 31 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 31 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 37,89 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от Тараса Лесового относительно того, будет ли дорожать доллар в сентябре.