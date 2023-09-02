Доллар в сентябре может подорожать: названа дата

Ожидание изменения курса связано с новым проектом бюджета Украины

Курс доллара в сентябре может начать очередные колебания из-за либерализации рынка валют. Максимально коридор цены на американскую денежную единицу оценивают в 37-40 грн, однако считается, что доллар все же удержится в пределах 38-39 грн.

Ожидать повышения стоимости доллара выше 38 грн не стоит в первой половине сентября, считает эксперт в экономике Олег Пендзин. Однако после 15 сентября можно ожидать неприятных неожиданностей. Связаны они могут с финансовой помощью от стран-партнеров. Эти данные должны быть прописаны в проекте бюджета на 2024 год, который будут подаваться 15 сентября. Если кредитные гарантии будут – курс останется стабильным, проблемы с ними могут привести к падению курса.

В то же время, не стоит ожидать и снижения стоимости доллара ниже 38 грн, рассчитывает доктор экономических наук Алексей Плотников. Он также отмечает, что цена на доллар повысится до 39 — 40 грн значительно позже. По его оценкам, это произойдет в январе. Сейчас стоимость доллара колеблется в пределах 37,5-38 грн на наличном рынке в зависимости от города Украины.

Курс валют в Украине на 2 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в проекте бюджета, который был опубликован, курс доллара на 2024 год заложен выше 40 грн. На колебания курса доллара в сентябре могут также повлиять опасения по поводу отказа НБУ от фиксированного курса гривны.