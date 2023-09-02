Долар у вересні може подорожчати: названо дату

Очікування зміни курсу пов'язані із новим проєктом бюджету України

Курс долара у вересні може почати чергові коливання через лібералізацію ринку валют. Максимально коридор ціни на американську грошову одиницю оцінюють в 37 — 40 грн, проте вважається, що долар все ж таки утримається в межах 38 — 39 грн.

Очікувати підвищення вартості долара вище за 38 грн не варто в першій половині вересня, вважає експерт з економіки Олег Пендзин. Проте після 15 вересня можна чекати неприємних несподіванок. Пов'язані вони можуть бути із фінансовою допомогою від країн-партнерів. Ці дані мають бути прописані в проєкті бюджету на 2024 рік, який і подаватимуть 15 вересня. Якщо кредитні гарантії будуть — курс лишиться стабільним, проблеми з ними можуть привести до падіння курсу.

Водночас не варто очікувати і зниження вартості долара нижче за 38 грн, розраховує доктор економічних наук Олексій Плотніков. Він зазначає також, що ціна на долар підвищиться до 39 — 40 грн значно пізніше. За його оцінками це відбудеться в січні. Наразі вартість долара коливається в межах 37,5 — 38 грн на готівковому ринку в залежності від міста України.

Курс валют в Україні на 2 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, що у проєкті бюджету, який був опублікований, курс долара на 2024 рік закладено вищий за 40 грн. На коливання курсу долара у вересні можуть також вплинути побоювання щодо відмови НБУ від фіксованого курсу гривні.