У Приват24 відкрили продаж валюти: як це працює

Щоб купити валюту, клієнту банка потрібна валютна картка

Українці можуть купувати валюту у "ПриватБанку", адже банк відкрив продаж. Зробити це можна в режимі онлайн у додатку "Приват24".

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови. Також українцям дали покрокову інструкцію, як це можна зробити.

Доступ до купівлі валюти "ПриватБанк" відкрив клієнтам з 29 серпня 2023 року. Зараховуватимуться долар чи євро на валютні картки або рахунки з урахуванням усіх вимог НБУ. На місяць встановлено ліміт на проведення таких операцій – дозволено купувати не більше ніж 50 тисяч гривень. За словами члена правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, продаж валюти в "Приват24" здійснюється за нинішнім картковим курсом банку: долар — 37,45 гривні, євро — 41,6 гривні.

Як купити валюту в "Приват24"

Для того, щоб купити валюту онлайн в "Приват24", потрібно зайти в меню "Перекази на картки".

Далі вибрати гривневу картку, з якою спишуть кошти за купівлю, і валютну картку, куди буде зараховано долар або євро. Якщо ж клієнт не має валютної карти, то її можна оформити за кілька секунд теж у додатку, не виходячи з дому. Це буде віртуальна карта, яка не матиме пластикової копії.

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