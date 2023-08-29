В Чехії взялися за Райффайзен Банк, який не пішов із рф: в Україні зробили заяву

Діяльністю Райффайзен Банку, який так і не пішов з росії після початку повномасштабної війни в Україні, зацікавилися в Чехії. Скаргу подали правозахисники.

За даними Чеського телебачення, Національний центр боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Чехії розпочав розслідування щодо австрійської фінансової групи Raiffeisen Bank International. Причиною стала скарга правозахисників із місцевої Асоціації з прав громадян та підприємців. Вони вважають, що продовжуючи фінансову діяльність у рф, група фактично спонсорує російську агресію в Україні.

Правоохоронці вже підтвердили "Чеському телебаченню", що ухвалили заяву правозахисників.

"Розслідування вже йде", — сказав представник центру Ондржей Моравчик.

Окрім звернення до влади Чехії, правозахисники направили заяви з проханням розслідувати діяльність російської "дочки" Raiffeisen Bank до ЄС та Австрії.

Водночас у пресслужбі українського Райффайзен Банку відмовилися коментувати новини з Чехії. Кореспонденту "Телеграфа" там заявили таке:

"Український Райффайзен Банк жодного стосунку до предмета розслідування з боку антикорупційних органів Чехії не має і, відповідно, коментувати його не може. Райффайзен Банк Україна діє у повній відповідності до українського законодавства та виконує всі свої зобов’язання перед клієнтами, працюючи в звичайному режимі 24/7".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому частина міжнародних компаній не поспішають виходити з росії.