В Чехии взялись за Райффайзен Банк, который не ушел из рф: в Украине сделали заявление

Деятельностью Райффайзен Банка, который так и не ушел из рф после начала полномасштабной войны в Украине, заинтересовались в Чехии. Жалобу подали правозащитники.

По данным Чешского телевидения, Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чехии начал расследование в отношении австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International. Причиной стала жалоба правозащитников из местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Они считают, что продолжая финансовую деятельность в рф, группа фактически спонсирует российскую агрессию в Украине.

Правоохранители уже подтвердили "Чешскому телевидению", что приняли заявление правозащитников.

"Расследование уже идет", — сказал представитель центра Ондржей Моравчик.

Кроме обращения к властям Чехии, правозащитники направили заявления с просьбой расследовать деятельность российской "дочки" Raiffeisen Bank в ЕС и Австрию.

В то же время в пресс-службе украинского Райффайзен Банка отказались комментировать новости из Чехии. Корреспонденту "Телеграфа" там заявили следующее:

"Украинский Райффайзен Банк никакого отношения к предмету расследования со стороны антикоррупционных органов Чехии не имеет и соответственно комментировать его не может. Райффайзен Банк Украина действует в полном соответствии с украинским законодательством и выполняет все свои обязательства перед клиентами, работая в обычном режиме 24/7".

Напомним, ранее мы писали о том, почему часть международных компаний не спешат выходить из россии.